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Промпроизводство в России выросло почти на 2%
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Промпроизводство в России выросло почти на 2% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Рост промышленного производства в России в первом квартале текущего года составил 1,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
В марте рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 1% с 1,5% в феврале.
Как стало известно, в месячном выражении рост промпроизводства в марте составил 12,1% после спада на 2% в феврале.
Ранее сообщалось, что цены производителей промышленных товаров в России в феврале текущего года ускорили рост до 1%.
Уточняется, что в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на соль — 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.
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