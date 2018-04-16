Промпроизводство в России выросло почти на 2%

Рост промышленного производства в России в первом квартале текущего года составил 1,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В марте рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 1% с 1,5% в феврале.

Как стало известно, в месячном выражении рост промпроизводства в марте составил 12,1% после спада на 2% в феврале.

Ранее сообщалось, что цены производителей промышленных товаров в России в феврале текущего года ускорили рост до 1%.

Уточняется, что в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на соль — 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.