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Центробанк поменял планы
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Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Санкции изменили планы Центробанка 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России cнял ограничение на невозможность повышения процентной ставки, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дмитриева, ставка может пойти как вверх, так и вниз. Он отметил, что санкции США и их последствия для финансового рынка не повлияют на прогноз не повлияют на среднесрочные прогнозы инфляции в стране и ожидания ее плавного возвращения к 4 процентам годовых.
Как добавила зампред ЦБ Ксении Юдаевой, регулятор не видит смысла вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, однако держит руку на пульсе и «плотно мониторит ситуацию».
ЦБ 23 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25 процента годовых на фоне рекордно низкой инфляции.
Регулятор планировал и дальше снижать показатель, ближайшее заседание по ставке запланировано на 27 апреля.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.
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Комментарии73  Ещё 6 источников 
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