ЦБ разместил купонные облигации на 115,1 млрд рублей

ЦБ разместил купонные облигации на 115,1 млрд руб при лимите в 700 млрд руб

Банк России разместил купонные облигации на 115,058 миллиарда рублей при объеме предложения в 700 миллиардов рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 115,058 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 115,081 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена — 100,0002% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 18 апреля, погашения бумаг — 18 июля.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.