ЦБ снял ограничение на повышение ключевой ставки 

Ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.
"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз", — сказал Дмитриев, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".