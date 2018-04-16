ЦБ снял ограничение на повышение ключевой ставки

Ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.