Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам около 115 банков.

Продуктовый виджет

Депозиты сгруппированы по валютам (рубли, доллары США, евро), а также по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В марте доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,05 процентного пункта.

Ставки по депозитам в долларах США снизились в среднем на 0,17 п. п. При этом ставки по депозитам сроком на один месяц увеличились на 0,06 п. п. до 0,47%, а на два — на 0,05 п. п. до 0,48%.

Ставки по депозитам в евро изменялись разнонаправленно.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 февраля, 1 марта и 1 апреля 2018 года. Депозиты сгруппированы по суммам (до 10 млн рублей, от 10 млн рублей (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше), а также разбиты по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). (Смотреть график.)

Иизменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей: в марте все ставки незначительно снизились. На 0,02 п. п. — по депозитам от трех лет и выше, на 0,04 п. п. — на девять месяцев и полтора года, на 0,05 п. п. — на один год, на 0,06 п. п. — на два, на 0,07 п. п. — на шесть месяцев, на 0,08 п. п. — на один и два месяца и на 0,09 п. п. — на три. (Смотреть график.)

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 апреля в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 1,01 п. п. Минимальное предложение для депозитов сроком на один месяц (5,47%), максимальное — от трех лет и выше (6,48%). (Смотреть график.)

Процентные ставки по депозитам в сумме 10—100 млн рублей в марте продемонстрировали небольшой рост. При этом ставки по депозитам сроком на один месяц снизились на 0,01 п. п., на два года — на 0,05 п. п., на три года и выше — на 0,03 п. п. На 0,02 п. п. повысились ставки по депозитам сроком на полтора года, на 0,03 п. п. — на два и шесть месяцев, на 0,04 п. п. — на три, на 0,07 п. п. — на один год и на 0,1 п. п. — на девять месяцев. (Смотреть график.)

Разница между минимальной и максимальной ставкой привлечения составляет 0,85 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц (5,72%), максимальная — на два года (6,57%). (Смотреть график.)

Ставки по депозитам от 100 млн рублей в основном снижались. На 0,01 п. п. — на один год, на 0,11 п. п. — на девять месяцев, на 0,23 п. п. — на шесть, на 0,32 п. п. — на три, на 0,88 п. п. — на два месяца, на 1,02 п. п. — на один. При этом по депозитам сроком на два года ставки возросли на 0,22 п. п., а на полтора — на 0,82 п. п. На 1 апреля депозиты сроком от трех лет и выше банками не привлекались.

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 1,39 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на один месяц (6,07%), а максимальные (7,46%) — на два года.