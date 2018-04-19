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Банки.ру: как снижались ставки по вкладам и кредитам с изменением ключевой ставки
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Банки.ру: как снижались ставки по вкладам и кредитам с изменением ключевой ставки 

Банки.ру 27 минут назад
Ключевая ставка влияет на множество аспектов финансового рынка, в том числе на размер процентных ставок по банковским продуктам. Как показывает сложившаяся практика, в течение последних лет банки активно реагировали на снижение ключевой ставки и корректировали свои тарифы в течение месяца после очередного ее падения.
Отследить изменения условий по банковским продуктам можно на основании индекса Банки.ру, который представляет собой средние ставки по продуктам ведущих российских банков. Отдел анализа банковских услуг Банки.ру начал рассчитывать индекс три года назад, и сегодня он позволяет наблюдать динамику процентных ставок по кредитам наличными, ипотеке и вкладам за обозначенный период. Сопоставив эти сведения со значениями ключевой ставки, можно увидеть, насколько взаимосвязаны эти показатели.
Продуктовый виджет
За период с апреля-2015 по апрель 2018 года ключевая ставка стала ниже на 6,75 п. п., что эквивалентно 48,21% от первоначального значения. Произошедшие изменения наибольшее влияние оказали на ставки по вкладам: они снизились на 50,56%, или 6,79 п. п. Значение индекса по ипотеке уменьшилось на 7,59 п. п. (41,82%), а по кредитам наличными — на 13,63 п. п. (41,32%).
В понедельник, 16 апреля, глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев заявил о снятии Центральным банком ограничения на повышение ключевой ставки. Такие меры были приняты ввиду ослабления курса рубля и, как следствие, усиления вероятности роста инфляции выше намеченных 4%. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 27 апреля.
Если регулятор примет решение о повышении ключевой ставки, ставки по продуктам также пойдут вверх. Если вы планируете в недалеком будущем брать крупный кредит, возможно, это следует сделать уже сейчас, а вот с открытием вклада лучше повременить.
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