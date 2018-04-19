Банки.ру: как снижались ставки по вкладам и кредитам с изменением ключевой ставки

Ключевая ставка влияет на множество аспектов финансового рынка, в том числе на размер процентных ставок по банковским продуктам. Как показывает сложившаяся практика, в течение последних лет банки активно реагировали на снижение ключевой ставки и корректировали свои тарифы в течение месяца после очередного ее падения.

Отследить изменения условий по банковским продуктам можно на основании индекса Банки.ру , который представляет собой средние ставки по продуктам ведущих российских банков. Отдел анализа банковских услуг Банки.ру начал рассчитывать индекс три года назад, и сегодня он позволяет наблюдать динамику процентных ставок по кредитам наличными, ипотеке и вкладам за обозначенный период. Сопоставив эти сведения со значениями ключевой ставки, можно увидеть, насколько взаимосвязаны эти показатели.

Продуктовый виджет

За период с апреля-2015 по апрель 2018 года ключевая ставка стала ниже на 6,75 п. п., что эквивалентно 48,21% от первоначального значения. Произошедшие изменения наибольшее влияние оказали на ставки по вкладам: они снизились на 50,56%, или 6,79 п. п. Значение индекса по ипотеке уменьшилось на 7,59 п. п. (41,82%), а по кредитам наличными — на 13,63 п. п. (41,32%).

В понедельник, 16 апреля, глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев заявил о снятии Центральным банком ограничения на повышение ключевой ставки. Такие меры были приняты ввиду ослабления курса рубля и, как следствие, усиления вероятности роста инфляции выше намеченных 4%. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 27 апреля.

Если регулятор примет решение о повышении ключевой ставки, ставки по продуктам также пойдут вверх. Если вы планируете в недалеком будущем брать крупный кредит, возможно, это следует сделать уже сейчас, а вот с открытием вклада лучше повременить.