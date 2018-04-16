На Украине оштрафовали предпринимателя за продажу книг из России

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости . Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал почти на 1,5 тысячи долларов частного предпринимателя, который на одном из рынков в Киеве продавал книги, завезенные из России без разрешительных документов, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен (почти 1,5 тысячи долларов по курсу нацбанка) на предприятие ЧП Онищук Юрий Сергеевич, который реализовывал на книжном рынке «Петровка» издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — говорится в сообщении.

Книги, которые продавали без соответствующих документов, изъяли из продажи.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.