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На Украине оштрафовали предпринимателя за продажу книг из России
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На Украине оштрафовали предпринимателя за продажу книг из России 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал почти на 1,5 тысячи долларов частного предпринимателя, который на одном из рынков в Киеве продавал книги, завезенные из России без разрешительных документов, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.
"Госкомтелерадио приняло решение о наложении административно-хозяйственного штрафа в размере 37,2 тысячи гривен (почти 1,5 тысячи долларов по курсу нацбанка) на предприятие ЧП Онищук Юрий Сергеевич, который реализовывал на книжном рынке «Петровка» издания, завезенные с территории государства-агрессора, без разрешительных документов", — говорится в сообщении.
Книги, которые продавали без соответствующих документов, изъяли из продажи.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».
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