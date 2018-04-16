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Число буровых установок в США выросло
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Число буровых установок в США выросло за неделю 

Вести Экономика 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на прошлой неделе на 7 штук до 815 к 13 апреля, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes BHI. N.
Аналитики Simmons & Co сохранили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа в США на уровне 1,013 тыс. штук в 2018 г. и 1,129 тыс. в 2019 г.
На сегодняшний день число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США в среднем составляет 972 штуки по сравнению с 876 в 2017 г. и 509 в 2016 г.
Число буровых используется как индикатор объема будущей добычи нефти в США.
В своем апрельском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США на 2019 г.
Ведомство ожидает, что объем производства сырья в США в следующем году в среднем вырастет на 750 тыс. баррелей в сутки в годовом сравнении до 11,44 млн баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,27 млн баррелей в сутки.
По прогнозу EIA, в 2018 г. добыча нефти в США составит 10,69 млн баррелей в сутки.
По расчетам экспертов Cowen & Co, 58 из порядка 65 специализирующихся на разведке и добыче компаний, которые Cowen & Co мониторит, в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 11% в 2018 го. по сравнению с предыдущим годом, сообщило Рейтер.
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