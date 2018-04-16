«Для ответов на санкции надо фантазировать в других сферах»

Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно.

В минувшие выходные в Подмосковье собрался на свою 26-я ассамблею Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — форум российских политологов. Разумеется, главным в повестке дня оказался вопрос об итогах воздушной атаки западной коалиции на Сирию , которая произошла в ночь на субботу.

О том, как изменится после субботнего нападения расклад сил на Ближнем Востоке и в отношениях Москвы и Вашингтона, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

ВЗГЛЯД: Федор Александрович, сразу после бомбардировок Сирии в нашем Генштабе дали понять, что Дамаск теперь получит-таки зенитные комплексы С-300. До сих пор, как сказал генерал Рудской, из уважения к просьбам «западных партнеров» от таких поставок воздерживались. Понятно, что такие поставки сильно не понравятся соседнему Израилю . И весь вопрос еще замешан на теме Ирана

Федор Лукьянов: Да, и Россия продолжает сложнейшую эквилибристику на Ближнем Востоке в попытках укрепить возможности Сирии. При этом в Москве учитывают тот факт, что у Израиля есть вполне законные интересы своей безопасности. Движение «Хезболла» никуда не делось, оно активно действует в Сирии, оно связано с Тегераном.

Эти договоренности, это взаимопонимание России и Израиля формализованы быть не могут. Есть вещи, которые Израиль не потерпит, поэтому от них надо воздерживаться. А есть вещи, с которыми Израилю придется смириться. Очень тонкий момент. Пока Москве удается сохранить весьма продвинутые отношения и с Ираном, и с Израилем.

ВЗГЛЯД: Повышается ли теперь вероятность удара и по Ирану, раз уж Трамп оказался таким воинственным?

Ф. Л. : До 12 мая Трамп обещал принять решение, сохранять ли «ядерную сделку» с Ираном. Риторика и Трампа, и Болтона свидетельствует о том, что, видимо, сделку сломают. Значит, будут опять вводиться самые разные санкции. Опять будет политическая демонизация, попытка организовать единый фронт в регионе, союзников подтянуть.

Что касается войны, то это совсем другой коленкор. Иран — не Сирия, это держава достаточно сильная, авиаударами там вопрос не решается. Сухопутное вторжение? В Ираке и в других странах американцы уже научились, что ни в коем случае.

Несколько дней назад я вернулся из Ирана. У тамошних руководителей очень любопытные выводы. Они считают так: готовься Трамп действительно к военному удару, Макмастера не заменили бы на Болтона. Для серьезной войны больше подходит как раз генерал Макмастер. А Болтон — это не про войну. Это про сдерживание, давление, риторику.

Но к риторике Тегеран привык, это их давно уже не трогает. А вот угроза санкций их, конечно, напрягает, ведь для избавления от них многое было сделано.

ВЗГЛЯД: А как бы вы оценили роль Франции в нападении на Сирию? Поступали противоречивые данные. Париж заявил о своем участии, наш Генштаб утверждает, что французов никто не видел. Может такое быть, что они заявили об участии, но не участвовали?

Ф. Л. : Не знаю, что там было на самом деле, но у Макрона своя эквилибристика. Он не хочет вляпаться в проблемы на Ближнем Востоке, при этом проявляет лояльность к большому парню в Вашингтоне, с которым у него сложились хорошие личные отношения, в отличие от той же Меркель. И при этом Макрон не хочет отрезать себе все мосты с Россией. Заявить об участии и не участвовать — это вполне в таком духе. Следить за каждым телодвижением не обязательно. Они будут калейдоскопически меняться.

Понятно, что союзники с военной точки зрения американцам не нужны. Им даже проще будет. Но политически — чем больше стран, тем эффективнее это работает как пиар.

ВЗГЛЯД: По совпадению в канун удара по Сирии в нашей Госдуме появился законопроект об ответных мерах против Америки. Многие восприняли поначалу предложенные контрсанкции как перебор. Но теперь, после удара по Сирии, эмоциональный фон изменился. У законопроекта повысились шансы?

Ф. Л. : Это разные направления. Закон готовился не как ответ на ракетный удар по Сирии, а как ответ на экономические санкции, введенные неделю назад. Как у нас на заседании СВОПа объяснял депутат Госдумы политолог Константин Затулин, это запросная позиция. Попытка собрать все, что можно, все способы ответа, которых у нас не очень много.

Понятно, что в плане экономики мы с США находимся в совершенно неравновесном положении. Инвентаризация возможностей осуществлена.

Это как бы приглашение к серьезному разговору. Состоится ли такой разговор? Сильно сомневаюсь.

Да, действительно, если эти меры применят, то появятся пострадавшие. Это наши производители. Прежде всего, есть тонкий вопрос с поставками титана, с космическими запусками, с ядерным топливом. Для России это потери. Но это не станет критической массой. Для Америки это тоже будет проблема, но, в общем, наверное, она решается.

В случае угрозы реальной торговой войны с Китаем у Пекина внутри Америки появится мощнейшая пятая колонна, которая будет кричать: «Вы что, с ума сошли? Что вы делаете?!» В нашем случае эта «пятая колонка» скромная, но тем не менее.

Я бы к этому законопроекту пока что относился как к рамочному. Сами американцы, между прочим, всегда делают исключение из правил, если им это выгодно. Их не смущает отступление от принципов.