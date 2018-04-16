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ЦБ назвал условие покупки валюты для Минфина
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ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина при большей стабильности рынка 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России возобновит покупки валюты для Минфина, когда российский рынок станет стабильнее, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"При условиях большей стабильности на рынке", — ответила Юдаева на вопрос о том, когда могут быть возобновлены покупки валюты для Минфина.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.
Министерство ранее сообщало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Однако в понедельник из-за резкого падения курса рубля на фоне новых санкций США покупки были прекращены.
Как пояснили РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако такое изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема. Минфин, приостановив покупку валюты из-за ослабления рубля, пока не намерен пересматривать месячный объем операций, заявил в среду и министр финансов Антон Силуанов.
В свою очередь замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин сообщил в четверг, что Банк России может в отдельные дни не покупать на рынке валюту для Минфина или уменьшать объемы, чтобы не повышать этими операциями волатильность рынка, однако не видит рисков невыполнения месячных заявок министерства. По его словам, регулятор будет покупать валюту для министерства и при устойчиво ослабившемся рубле, но считает важным не создавать этими операциями повышенной волатильности на рынке.
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