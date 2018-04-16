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«Нужно отвязываться от мировых цен»
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«Нужно отвязываться от мировых цен» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я тоже вожу машину, и я против поднимания цен. У нас сегодня внутренние цены привязаны к мировым, но я считаю, что нам нужно от них отвязываться. Наша зарплата ведь устанавливается не в долларах. Я здесь на стороне всех потребителей.
Есть вероятность, что производители станут продавать бензин за границу, но это вполне регулируется таможенными пошлинами. Если пошлины сейчас отменят, то цена на нефтепродукты однозначно вырастет. Я считаю, что пока это делать рано, надо подождать до 2024 года. У нас не в таком состоянии рынок, чтобы можно было отменять экспортную пошлину, и прямой необходимости в этом нет. Пошлина хоть как-то защищает внутренний рынок. Вот вырастут у нас зарплаты до европейского уровня, тогда, пожалуйста.
Прямое ценовое регулирование ни к чему не приведет. Да, есть Ближний Восток, где бензин стоит копейки. Больше скажу, даже в Азербайджане цены намного ниже, чем у нас. Когда я последний раз там была, у нас было 39 рублей, у них — 20, но у них там маленькое потребление. Самое разумное, чтобы уровень благосостояние людей рос, а это зависит от того, насколько технологична страна. Если мы будем страной №1 или хотя бы №2, если у нас будет нормальное производство и люди будут получать нормальную зарплату, если будет богатая страна, тогда все равно, сколько стоит бензин. Ведь тяга к мобильности есть у всех, каждый мужчина хочет иметь или лошадь или машину, да и женщина тоже.
Я сама сейчас не езжу на работу на машине, оказалось не выгодно. Я 30 лет за рулем, но, приезжая на работу, должна заплатить за парковку большую сумму. Так что не только цены на бензин создают проблемы, но еще и давление властей, создающих условия, чтобы люди не могли ездить. Сейчас и в других регионах появляются платные парковки, например, в Туле, многие регионы присматриваются. А в Москве это стало просто критично».
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