«Нужно отвязываться от мировых цен»

«Я тоже вожу машину, и я против поднимания цен. У нас сегодня внутренние цены привязаны к мировым, но я считаю, что нам нужно от них отвязываться. Наша зарплата ведь устанавливается не в долларах. Я здесь на стороне всех потребителей.

Есть вероятность, что производители станут продавать бензин за границу, но это вполне регулируется таможенными пошлинами. Если пошлины сейчас отменят, то цена на нефтепродукты однозначно вырастет. Я считаю, что пока это делать рано, надо подождать до 2024 года. У нас не в таком состоянии рынок, чтобы можно было отменять экспортную пошлину, и прямой необходимости в этом нет. Пошлина хоть как-то защищает внутренний рынок. Вот вырастут у нас зарплаты до европейского уровня, тогда, пожалуйста.

Прямое ценовое регулирование ни к чему не приведет. Да, есть Ближний Восток, где бензин стоит копейки. Больше скажу, даже в Азербайджане цены намного ниже, чем у нас. Когда я последний раз там была, у нас было 39 рублей, у них — 20, но у них там маленькое потребление. Самое разумное, чтобы уровень благосостояние людей рос, а это зависит от того, насколько технологична страна. Если мы будем страной №1 или хотя бы №2, если у нас будет нормальное производство и люди будут получать нормальную зарплату, если будет богатая страна, тогда все равно, сколько стоит бензин. Ведь тяга к мобильности есть у всех, каждый мужчина хочет иметь или лошадь или машину, да и женщина тоже.