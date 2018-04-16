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Цены на квартиры в Швеции продолжают снижаться
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Цены на квартиры в Швеции продолжают снижаться 

Prian.ru 22 минуты назад
По данным Ассоциации риэлторов Швеции (Svensk Maklarstatistik), частные односемейные дома по сравнению с предыдущим кварталом подорожали на 1%, а вот квартиры, наоборот, упали в цене на 1%, пишет Reuters.
Цены на жилье в Швеции росли с середины 1990-х годов, и это привело к тому, что местные домохозяйства стали одними из самых закредитованных в Европе. Власти страны, а также Ервокомиссия и Международный валютный фонд не раз предупреждали о рисках высокого уровня долга для экономики.
В последние годы правительство ужесточило правила предоставления ипотечных кредитов, чтобы охладить разгоряченный рынок.
Существует мнение, что в стране может повториться крах рынка 1990-х годов.
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