Цены на квартиры в Швеции продолжают снижаться 

По данным Ассоциации риэлторов Швеции (Svensk Maklarstatistik), частные односемейные дома по сравнению с предыдущим кварталом подорожали на 1%, а вот квартиры, наоборот, упали в цене на 1%, пишет Reuters.
Цены на жилье в Швеции росли с середины 1990-х годов, и это привело к тому, что местные домохозяйства стали одними из самых закредитованных в Европе. Власти страны, а также Ервокомиссия и Международный валютный фонд не раз предупреждали о рисках высокого уровня долга для экономики.
В последние годы правительство ужесточило правила предоставления ипотечных кредитов, чтобы охладить разгоряченный рынок.
Существует мнение, что в стране может повториться крах рынка 1990-х годов.