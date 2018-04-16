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В Ленобласти активно растет промышленное производство
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В Ленобласти активно растет промышленное производство 

Ivyborg.ru 1 час назад
Индекс промышленного производства в Ленинградской области за первый квартал 2018 года составил 104,6%, сообщает Петростат.
Наибольший прирост по темпам производства продемонстрировали предприятия по выпуску автотранспортных средств и комплектующих — 125%, нефтехимиии — 116%, электронных и оптических изделий — 115,8%, минеральной продукции — 106,7%, изделий из резины и пластика — 105,2%.
На рост производства позитивное влияние оказало повышение спроса на товары отечественного производства, как на внутрироссийском, так и на экспортном рынках.
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