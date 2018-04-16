Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз

Предсказавший дефолт экономист сделал «мрачный» прогноз по России

По словам аналитика, инвесторам не стоит скупать российские акции «по дешевке» после падения курса рубля, так как они, инвесторы, могут оказаться «случайной жертвой новой холодной войны». Смит призвал их не относиться «беспечно» к возможным последствиям противостояния «политических, экономических и финансовых систем» России и Запада.

Эксперт подчеркнул, что хоть рубль и может «краткосрочно отскочить», но долгосрочный прогноз по нему остается «мрачным».

В конце минувшей рабочей недели агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные трейдеры скупают опционы на рубль, ставя на его скорый «отскок». Так, еще в среду был зафиксирован всплеск активности сделок с рублевыми опционами, то есть договорами на право купить или продать российскую валюту в будущем, а в четверг их количество превышало показатели вечера минувшего дня сразу на 900%.