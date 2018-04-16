Предрекший кризис 1998 года аналитик спрогнозировал России «мрачное» будущее

Инвесторов отговаривают вкладываться в российские бумаги

Аналитик Джон Пол Смит , который предсказал экономический кризис России в 1998 года за несколько месяцев до его начала, сделал новый прогноз относительно нашей страны. По его мнению, ничего хорошего Россию в ближайшее время не ждет.

Бывший стратег Deutsche Bank AG предупредил инвесторов о нежелательности скупки российских ценных бумаг, которые резко подешевели после «черного понедельника» 9 апреля.

Как пишет агентство Bloomberg , сейчас инвесторы могут стать жертвами действиях обеих сторон конфликта в новой холодной войне.

По мнению Смита, нельзя исключать краткосрочного отскока рубля и российского фондового рынка, однако в целом долгосрочный прогноз остается «мрачным».

Аналитик добавил, что многие инвесторы недооценивают степень нынешнего конфликта между Россией и Западом, который Смит охарактеризовал как столкновение «политических, экономических и финансовых систем».

Смит еще в начале 1998 года предупредил о том, что Россию ждет масштабный финансовый кризис и девальвация. В августе того же года РФ допустила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, после чего рубль отправился в «свободное» плавание.