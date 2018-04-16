Дворкович: ответ на санкции США не повредит экономике РФ 

Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.
"Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности", — сказал Дворкович. При этом правительство оценит риски для отдельных сфер экономики. "Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение", — добавил вице-премьер.
По его словам РФ разработала законопроект, который предусматривает введение контрмер в ответ на санкции США. "У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий", — пояснил Дворкович.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 15 апреля, что власти США готовятся ввести новые санкции против РФ.
Последние санкции в отношении России были объявлены Вашингтоном 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции, в частности, коснулись "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.