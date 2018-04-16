Ещё
Дворкович: ответ на санкции США не повредит экономике РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович: ответ на санкции США не повредит экономике РФ 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.
"Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности", — сказал Дворкович. При этом правительство оценит риски для отдельных сфер экономики. "Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение", — добавил вице-премьер.
По его словам РФ разработала законопроект, который предусматривает введение контрмер в ответ на санкции США. "У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий", — пояснил Дворкович.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 15 апреля, что власти США готовятся ввести новые санкции против РФ.
Последние санкции в отношении России были объявлены Вашингтоном 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции, в частности, коснулись "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
ТАСС: последние новости
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Объединенный финансовый капитал" Больше всех в кабмине в 2017 году заработал Хлопонин Минсельхоз РФ подозревает Белоруссию в сокрытии факта вспышки АЧС на своей территории
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты860
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией52
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа171
Глава Франции выдвинул обвинение России850
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение