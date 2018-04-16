Дворкович: ответ на санкции США не повредит экономике РФ

Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.

"Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности", — сказал Дворкович. При этом правительство оценит риски для отдельных сфер экономики. "Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение", — добавил вице-премьер.

По его словам РФ разработала законопроект, который предусматривает введение контрмер в ответ на санкции США. "У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий", — пояснил Дворкович.