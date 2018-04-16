В ТПП падение цен на нефть объяснили политическими процессами вокруг Сирии

Утром 16 апреля мировые цены на нефть снизились. Так «чёрное золото» марки Brent с поставкой в июне подешевело более чем на 1%. Его стоимость составила 71,83 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы нефти марки WTI упали до 66,78 доллара за баррель, сообщает RT.

«Цены на нефть сейчас, в основном, контролируются политическими процессами. Завершилась атака в Сирии, причём завершилась она ничем. Фактически атаки не было, была некоторая имитация. Опасность возникновения крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, который бы заблокировал поставки нефти из этого региона, сильно снизилась. Соответственно, снизились цены на нефть», — рассказал эксперт.