В ТПП падение цен на нефть объяснили политическими процессами вокруг Сирии 

Утром 16 апреля мировые цены на нефть снизились. Так «чёрное золото» марки Brent с поставкой в июне подешевело более чем на 1%. Его стоимость составила 71,83 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы нефти марки WTI упали до 66,78 доллара за баррель, сообщает RT.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН связал такое движение цены с «имитацией» ракетного удара по Сирии (слушайте аудио).
«Цены на нефть сейчас, в основном, контролируются политическими процессами. Завершилась атака в Сирии, причём завершилась она ничем. Фактически атаки не было, была некоторая имитация. Опасность возникновения крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, который бы заблокировал поставки нефти из этого региона, сильно снизилась. Соответственно, снизились цены на нефть», — рассказал эксперт.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии. Всего было запущено 103 ракеты, 70% из них были сбиты системами ПВО Сирии. Удары наносились по Дамаску и пригородам Хомса. В Коалиции заявили, что именно там расположены объекты, связанные с химическим оружием. По официальной информации, к серьёзному ущербу это не привело.