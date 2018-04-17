Доллар уже в начале дня может отступить к отметке 61 рубль, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Сегодня мы ожидаем роста российского фондового рынка на открытии торгов. Наши акции будут поддержаны как ситуацией на внешних рынках, так и новостным фоном. Так, стабилизация цен на нефть выше 71,5 доллара и рост американских рынков будут способствовать покупкам в наших активах. Также активизации «быков» поспособствуют новости о том, что введение новых санкций в отношении России и российских компаний откладывается.

Дополнительным фактором станет фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в отдельных бумагах. В результате индекс МосБиржи уже в начале дня может подняться выше 2150 пунктов, после чего движение к ближайшему сопротивлению, которым выступает уровень 2200 пунктов, будет продолжено.

При этом инвесторы начнут больше внимания уделять внешнему фону, который в последние сессии игнорировался. В результате наши акции будут более активно отыгрывать динамику зарубежных индикаторов, а также макроэкономическую статистику. В частности, мы не исключаем во второй половине торгов попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов «быки» могут перехватить инициативу, что может поспособствовать дальнейшему восстановлению нашего рынка. Также стоит обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики из США , где сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству и рынку жилья.

На валютной секции Московской биржи еще в рамках вчерашней вечерней сессии российскому рублю удалось отыграть новости о том, что в США медлят с введением новых санкций, в результате чего он существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Сегодня с утра мы ожидаем продолжения данной тенденции, в результате чего доллар уже в начале дня может отступить в район 61 рубля.

Отметим, что кроме новостного фона российскую валюту поддерживают и фундаментальные факторы. Здесь и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, позволяющая рублевой стоимости нефти удерживать позиции в районе 4400 рублей за баррель Brent, что говорит о потенциале укрепления национальной валюты. Также в пользу роста рубля говорит приближение налогового периода, что повышает предложение валюты со стороны экспортеров.