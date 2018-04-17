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Доллар уже в начале дня может отступить к отметке 61 рубль, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Доллар уже в начале дня может отступить к отметке 61 рубль, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сегодня мы ожидаем роста российского фондового рынка на открытии торгов. Наши акции будут поддержаны как ситуацией на внешних рынках, так и новостным фоном. Так, стабилизация цен на нефть выше 71,5 доллара и рост американских рынков будут способствовать покупкам в наших активах. Также активизации «быков» поспособствуют новости о том, что введение новых санкций в отношении России и российских компаний откладывается.
Дополнительным фактором станет фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в отдельных бумагах. В результате индекс МосБиржи уже в начале дня может подняться выше 2150 пунктов, после чего движение к ближайшему сопротивлению, которым выступает уровень 2200 пунктов, будет продолжено.
При этом инвесторы начнут больше внимания уделять внешнему фону, который в последние сессии игнорировался. В результате наши акции будут более активно отыгрывать динамику зарубежных индикаторов, а также макроэкономическую статистику. В частности, мы не исключаем во второй половине торгов попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов «быки» могут перехватить инициативу, что может поспособствовать дальнейшему восстановлению нашего рынка. Также стоит обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству и рынку жилья.
На валютной секции Московской биржи еще в рамках вчерашней вечерней сессии российскому рублю удалось отыграть новости о том, что в США медлят с введением новых санкций, в результате чего он существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Сегодня с утра мы ожидаем продолжения данной тенденции, в результате чего доллар уже в начале дня может отступить в район 61 рубля.
Отметим, что кроме новостного фона российскую валюту поддерживают и фундаментальные факторы. Здесь и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, позволяющая рублевой стоимости нефти удерживать позиции в районе 4400 рублей за баррель Brent, что говорит о потенциале укрепления национальной валюты. Также в пользу роста рубля говорит приближение налогового периода, что повышает предложение валюты со стороны экспортеров.
Прайм: последние новости
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