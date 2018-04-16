ВШЭ рекомендует сменить промышленную политику на структурную

Сознательно отказаться от формирования технологических приоритетов в развитии, дополнительно увеличить долю России в промежуточных цепочках создания стоимости в том числе за счет роста промежуточного импорта, создать конкурирующие команды во власти, отвечающие за структурную политику, стимулировать рост в ВВП доли услуг, поддерживать развитие средне— и низкотехнологичных секторов — таковы основные рекомендации доклада Высшей школы экономики , посвященного приоритетам структурной политики. Доклад создавался под руководством научного руководителя ВШЭ Евгения Ясина экспертами ключевых профильных научно-исследовательских подразделений ВШЭ, пишет «Коммерсант».

Главная идея доклада — переформулирование идеи «промышленной политики», в России понимаемой более узко, чем industrial policy, в идею «структурной политики» — набор системных мер (в том числе в той или иной мере интервенционных), которые способствовали бы управляемой структурной перестройке экономики РФ — с большим, чем она предполагает сейчас, потенциалом роста ВВП и благосостоянием населения (последнее подчеркивается особо, сама по себе динамика ВВП как цель policy полагается недостаточной) и создающий ей большие конкурентные преимущества в мировой торговле. В какой-то степени это та же «инновационная» и «технологическая» политика, но в более системной форме.

Набор рекомендаций ВШЭ в докладе достаточно объемен. В числе прочего поддержана основная идея ЦСР по «бюджетному маневру» и росту расходов бюджета на образование и здравоохранение. Из собственно приоритетов структурной политики можно выделить идею сознательного отказа от концентрации на «технологических приоритетах» (это основа Национальной технологической инициативы). Кроме этого, ВШЭ предлагает стимулировать рост доли импорта в цепочках стоимости, дестимулирование участия бизнеса в обработке в фазах массового производства, стимулирование роста производительности труда на секторальном уровне, а не межсекторными перетоками рабочей силы. Кроме того, «многомерная» структурная политика, по мнению ВШЭ, предполагает развитие средне— и низкотехнологичных отраслей за счет новых технологий, рост сектора услуг, в том числе креативной индустрии и «экономики впечатлений», улучшение позиций хайтек-индустрии в мировых цепочках стоимости.