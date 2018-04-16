В докладе ВШЭ посоветовали правительству сменить промышленную политику на структурную

"Коммерсант". Главная идея доклада

"Структурная политика в России : новые условия и возможная повестка"

— переформулирование идеи «промышленной политики» в идею «структурной политики» — набор системных мер, которые способствовали бы управляемой структурной перестройке экономики РФ — с большим, чем она предполагает сейчас, потенциалом роста ВВП и благосостоянием населения. Струтурная перестройка призвана дать РФ большие конкурентные преимущества в мировой торговле.

Последнее подчеркивается особо, а сама по себе динамика ВВП как цель названа недостаточной. В какой-то степени это та же «инновационная» и «технологическая» политика, но в более системной форме, отмечает издание. Несмотря на научный характер доклада, это весьма содержательная и агрессивная атака на действующий подход к промполитике в Белом доме, отмечает автор статьи в «Коммерсанте». В силу этого велика вероятность того, что работу ВШЭ там просто предпочтут не заметить.

Основные рекомендации доклада — сознательно отказаться от формирования технологических приоритетов в развитии, дополнительно увеличить долю России в промежуточных цепочках создания стоимости в том числе за счет роста промежуточного импорта, создать конкурирующие команды во власти, отвечающие за структурную политику, стимулировать рост в ВВП доли услуг, поддерживать развитие средне— и низкотехнологичных секторов.

Авторы документа поддержали основную идею ЦСР Кудрина о «бюджетном маневре» и росту расходов бюджета на образование и здравоохранение. В числе приоритетов структурной политики выделяется идея сознательного отказа от концентрации на «технологических приоритетах».

Кроме того, «многомерная» структурная политика, по мнению ВШЭ, предполагает развитие средне— и низкотехнологичных отраслей за счет новых технологий, рост сектора услуг, в том числе креативной индустрии и «экономики впечатлений», а также улучшение позиций хайтек-индустрии в мировых цепочках стоимости.