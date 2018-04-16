На американском рынке рождается новый восходящий тренд, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

Индекс S&P завершил неделю в небольшом плюсе, +2,0% по сравнению с показателями 6 апреля (+16% с учётом дивидендов), и Dow 30 +1,8% (+21,9% в год в долларах) на потеплении отношений Америки и Китая . Золото с $1337 подскочило до $1367 на усилении напряжённости, но отступило обратно к $1346 от сигналов об улучшении ситуации. Нефть марки Brent подорожала с $67 до $72,6 на ожиданиях инфляции и неуверенности в улучшении геоэкономики. Евро шагнул с $1,223 к $1,238 на данных по ценам в США , но отступил к $1,233 после слов ЕЦБ об уверенности в ускорении роста цен до целевого в зоне евро.

В сфере традиционных ценных бумаг, слабые откаты внутри недели подходили для закупки. В ближайшие дни мы увидим по всей бирже всходы от посевных инвестиций ведущих кредитных учреждений в технологии блокчейн и в нефтесервис, в рост и развитие новых финансовых продуктов. Возможно, рождается новый восходящий тренд. Не исключено, что будет ещё откат, но это на очень краткосрочном горизонте 3-4 недели, подходящем для покупок консервативных акций. Именно поэтому сегодня, по хорошему, ещё вчера, а не завтра наступает благоприятное время для инвестиций.