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На американском рынке рождается новый восходящий тренд, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»
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На американском рынке рождается новый восходящий тренд, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Индекс S&P завершил неделю в небольшом плюсе, +2,0% по сравнению с показателями 6 апреля (+16% с учётом дивидендов), и Dow 30 +1,8% (+21,9% в год в долларах) на потеплении отношений Америки и Китая. Золото с $1337 подскочило до $1367 на усилении напряжённости, но отступило обратно к $1346 от сигналов об улучшении ситуации. Нефть марки Brent подорожала с $67 до $72,6 на ожиданиях инфляции и неуверенности в улучшении геоэкономики. Евро шагнул с $1,223 к $1,238 на данных по ценам в США, но отступил к $1,233 после слов ЕЦБ об уверенности в ускорении роста цен до целевого в зоне евро.
В сфере традиционных ценных бумаг, слабые откаты внутри недели подходили для закупки. В ближайшие дни мы увидим по всей бирже всходы от посевных инвестиций ведущих кредитных учреждений в технологии блокчейн и в нефтесервис, в рост и развитие новых финансовых продуктов. Возможно, рождается новый восходящий тренд. Не исключено, что будет ещё откат, но это на очень краткосрочном горизонте 3-4 недели, подходящем для покупок консервативных акций. Именно поэтому сегодня, по хорошему, ещё вчера, а не завтра наступает благоприятное время для инвестиций.
О потенциале инвестиций говорят цифры, не всегда котировки, а скорее отчётность компаний. Например, из отчётности JP Morgan Chase (Nyse: JPM). Квартальная прибыль этого банка достигла абсолютного максимума ($8,7 млрд, и это за 3 месяца, +35% в год). Рост прибыли объясняется падением эффективной налоговой ставки до 18,3% с 22,7%, 10%-ным увеличением чистого процентного дохода и повышением результатов инвестиционного бизнеса. Рост стоимости кредита в США, в том числе от повышения ставок ФРС, и снижение налогов хороши для всей финансовой отрасли. На +13% выросла прибыль Citigroup, на +20% улучшился результат PNC Financial Services (Nyse: C, PNC). В понедельник увидим отчётность Bank of America (Nyse: BAC). Показатели управления активами тоже благоприятствуют дальнейшему росту. На неделе раскрываются страховщик United Health, IT-лидер IBM, телевидение Netflix, меняющее мир, и Johnson & Johnson.
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