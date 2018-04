В сфере традиционных ценных бумаг, слабые откаты внутри недели подходили для закупки. В ближайшие дни мы увидим по всей бирже всходы от посевных инвестиций ведущих кредитных учреждений в технологии блокчейн и в нефтесервис, в рост и развитие новых финансовых продуктов. Возможно, рождается новый восходящий тренд. Не исключено, что будет ещё откат, но это на очень краткосрочном горизонте 3-4 недели, подходящем для покупок консервативных акций. Именно поэтому сегодня, по хорошему, ещё вчера, а не завтра наступает благоприятное время для инвестиций.

О потенциале инвестиций говорят цифры, не всегда котировки, а скорее отчётность компаний. Например, из отчётности JP Morgan Chase (Nyse: JPM). Квартальная прибыль этого банка достигла абсолютного максимума ($8,7 млрд, и это за 3 месяца, +35% в год). Рост прибыли объясняется падением эффективной налоговой ставки до 18,3% с 22,7%, 10%-ным увеличением чистого процентного дохода и повышением результатов инвестиционного бизнеса. Рост стоимости кредита в США, в том числе от повышения ставок ФРС , и снижение налогов хороши для всей финансовой отрасли. На +13% выросла прибыль Citigroup, на +20% улучшился результат PNC Financial Services (Nyse: C, PNC). В понедельник увидим отчётность Bank of America (Nyse: BAC). Показатели управления активами тоже благоприятствуют дальнейшему росту. На неделе раскрываются страховщик United Health, IT-лидер IBM, телевидение Netflix , меняющее мир, и Johnson & Johnson