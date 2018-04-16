Промышленное производстве в Китае развивается стабильно

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — В последние годы в Китае наблюдалось стабильное развитие промышленного производства и ускорение оптимизации его структуры, что содействовало неуклонному росту национальной экономики, отметил в воскресенье глава промышленного отдела Государственного статистического управления КНР Вэнь Цзяньу.

Статистические данные показывают, что в 2012-2017 гг. фактический годовой рост добавленной стоимости ведущих предприятий, на долю которых приходится около 90 проц. промышленной экономики страны, составил в среднем 7,4 проц. В частности, рост показателя на государственно-холдинговых предприятиях составил 4,3 проц., на частных предприятиях — 8,9 проц., на предприятиях с участием зарубежных, сянганских, аомэньских и тайваньских инвестиций — 5,9 проц.

В 2017 году активы ведущих государственно-холдинговых промышленных предприятий составили в общей сложности 42,5 трлн юаней /1 долл США — 6,29 юаня/, что на 11,3 трлн юаней больше по сравнению с 2012 годом. Среднегодовой прирост показателя составил 6,4 проц.

Быстро развивающиеся частные предприятия становятся важной силой, стимулирующей развитие промышленной экономики. Как показывают данные, в 2017 году количество частных промышленных предприятий в стране достигло 222 тыс., увеличившись на 33 тыс. против 2012 года. Их удельный вес в общем числе ведущих промышленных предприятий страны вырос до 57,7 проц. На частных промышленных предприятиях было занято 32,71 млн человек, что составило 36,9 проц. от общего количества занятых на промышленных предприятиях Китая.

Стабильное развитие предприятий с участием зарубежных, сянганских, аомэньских и тайваньских инвестиций также стимулировало развитие промышленной экономики Китая. Согласно данным, в 2017 году число ведущих промышленных предприятий с участием иностранных, сянганских, аомэньских и тайваньских инвестиций составило 49,9 тыс., или 12,9 проц. от общего количества ведущих промышленных предприятий страны. Их активы составили 22,5 трлн юаней, что на 5,3 трлн юаней больше по сравнению с 2012 годом. На них было занято 20,88 млн человек.