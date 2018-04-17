Ещё
На подготовку к созданию цифровой экономики в РФ потратят 3 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На подготовку к созданию цифровой экономики в РФ потратят 3 млрд рублей 

Банки.ру 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На развитие цифровой экономики в 2018 году правительством выделено 3 млрд рублей, которые будут потрачены на подготовку к реализации основной программы.
По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева, это в сотни раз меньше, чем выделяется на аналогичные цели в странах Европы. Однако Козырев отметил, что данная сумма была выделена из Резервного фонда, поскольку финансирование производилось уже после формирования бюджета на текущий год.
Согласно экспертным оценкам, реализация программы требует около 100 млрд рублей в год, что сопоставимо с финансированием аналогичных целей за рубежом. Необходимая сумма может быть выделена, начиная со следующего года, когда развитие цифровой экономики будет учтено в бюджете.
Выделенные средства будут расходоваться на подготовку к реализации программы: формирование законодательства, создание государственных цифровых платформ. «У нас сейчас „аналоговое“ законодательство, — пошутил Алексей Ковалев. — Нужно переводить его в цифровой формат, обеспечивать работу с данными. Цифровая экономика — экономика данных».
Большая часть мероприятий будет осуществляться подрядчиками, выбранными через систему госзакупок.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Эксперты ВШЭ рассказали о влиянии санкций на макроэкономическую ситуацию в России Хлопонин заработал в 2017 году больше всех в правительстве, у Донского — самый скромный доход Банк России отозвал лицензию у НКО «Лидер»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»175
Скончался Андрей Невраев8
Санкции США: Россию погружают в рецессию455
Путин придумал способ победить коррупцию1078
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии197
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение