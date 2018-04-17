На подготовку к созданию цифровой экономики в РФ потратят 3 млрд рублей

На развитие цифровой экономики в 2018 году правительством выделено 3 млрд рублей, которые будут потрачены на подготовку к реализации основной программы.

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева, это в сотни раз меньше, чем выделяется на аналогичные цели в странах Европы. Однако Козырев отметил, что данная сумма была выделена из Резервного фонда, поскольку финансирование производилось уже после формирования бюджета на текущий год.

Согласно экспертным оценкам, реализация программы требует около 100 млрд рублей в год, что сопоставимо с финансированием аналогичных целей за рубежом. Необходимая сумма может быть выделена, начиная со следующего года, когда развитие цифровой экономики будет учтено в бюджете.

Выделенные средства будут расходоваться на подготовку к реализации программы: формирование законодательства, создание государственных цифровых платформ. «У нас сейчас „аналоговое“ законодательство, — пошутил Алексей Ковалев . — Нужно переводить его в цифровой формат, обеспечивать работу с данными. Цифровая экономика — экономика данных».

Большая часть мероприятий будет осуществляться подрядчиками, выбранными через систему госзакупок.

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