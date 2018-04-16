В чем главная головная боль США? 

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Геополитическая напряженность в мире с каждым годом возрастает. В чем причина и почему ни одна проблема не обходится без участия США? Причина возросшей в последние годы геополитической напряженности, в которой всегда принимают участие США, кроется в том, что Штаты постепенно теряют мировое господство, в первую очередь экономическое. Чтобы его сохранить, они пытаются решать отдельные задачи по ослаблению конкурентов, в первую очередь Китая. Однако главное и неоспоримое преимущество Америки — главная резервная валюта (доллар). Именно ее наличие позволяло Штатам занимать и тратить столько денег, сколько им захочется. Но сейчас есть определенная проблема: спрос на доллары снижается, а казначейские облигации США находятся под давлением, что заставляет США привлекать средства под достаточно высокие проценты, что увеличивает дефицит бюджета и еще больше наращивает госдолг. Раньше США достаточно просто решали задачу высоких ставок: при любом негативе на рынке акций инвесторы начинали уходить в долговые бумаги, что снижало доходность. Сейчас этого не происходит. Несмотря на то что фондовые индексы США уже успели в этом году дважды довольно сильно упасть, доходности десятилетних трежерис все еще находятся на уровне 2,84%. Более того, чтобы занимать дешево в условиях роста долга, правительству США нужно более активное участие иностранных инвесторов в аукционах государственных бумаг. Однако в ходе размещений на прошлой неделе на $64 млрд появились сигналы, что иностранные покупатели, возможно, становятся более капризными. Прогнозы роста дефицита «говорят всем участникам рынка о том, что мы, скорее всего, продолжим полагаться на присутствие иностранных инвесторов на наших долговых рынках», рассказала агентству Bloomberg портфельный менеджер Loomis Sayles & Co. Андреа Ди Ченсо. Однако, учитывая, что администрация Трампа обсуждает торговые пошлины, вопрос заключается в том, на каком этапе это может отпугнуть иностранных инвесторов и сколько они готовы терпеть, прежде чем потребовать более высоких доходностей, добавила она.
Насколько США и Китай важны друг для друга. Экспорт с 1981 года
Слабые итоги аукционов по размещению трежерис породили разговоры о том, что в дело вмешался Китай. У Пекина есть свои инструменты давления на Вашингтон — в первую очередь огромный объем гособлигаций США, китайцы долгие годы скупали эти бумаги. Если представить, что Пекин начнет избавляться от этих облигаций, он может обвалить рынок, тем более что там и так сейчас не все хорошо. Напомним, Китай владеет долгом США на $1,2 трлн — больше, чем любая другая странаЭксперты полагают, что КНР уже начала распродажу этих бумаг. Именно этим объясняют резкий рост доходностей по трежерис. На прошедшей неделе по тридцатилетним бумагам показатель превысил 3%, по десятилетним, как мы уже сказали, поднялся выше 2,8%. Кроме того, опять же, на последних аукциона практически отсутствовал спрос со стороны иностранцев, что также подтверждает эту теорию. Стоит также сказать, что в мире становится все больше стран, которые, откровенно говоря, устали от того, что они должны использовать доллары для торговли. Конечно, в первую очередь это Россия и Китай. Но если экономика России слишком мала, чтобы рубль мог как-то о себе заявить, то КНР делает планомерные шаги по продвижению своей валюты. Еще пару лет назад юань, напомним, вошел в состав корзины резервных валют МВФ, а в этом году в Шанхае были запущены фьючерсы на нефть в юанях. Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, эти контракты вполне могут иметь право на жизнь и даже со временем затмить долларовые, но это, конечно, не вопрос одного года. Тем не менее все эти процессы постепенно формируют новые тенденции в мире, и отсутствие повышенного интереса к американским трежерис даже с учетом высоких ставок — яркий тому пример.