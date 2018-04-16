Экономисты: биткоин снова подорожает

Специалисты предсказывают рост биткоина. Накануне его цена выросла на 2,93% до 8,2 тысяч доллара. Теперь эксперты говорят, что рост продолжится дальше, и может достигнуть девяти тысяч долларов.

Как пишет «Экономика сегодня», рост цены биткоина спровоцировала реакция рынка на глобальные события. К примеру то, что более 20 стран ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в области блокчейна. Это означает, что теперь участники проекта начнут обмен опытом и знаниями в технической и нормативной сфере. А также будут готовить запуск единых приложений с применением технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

Ранее немецкие ученые из Аахенского университета провели масштабную работу по исследованию цепочки транзакций биткоина. В результате исследования были обнародованы шокирующие данные: выяснилось, что в блокчейне содержатся ссылки на детскую порнографию. Причем их количество настолько велико, что данный факт вполне может повлиять на проект и даже привести к массовому запрету популярной криптовалюты.