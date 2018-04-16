В России могут запретить сыры без молока

Власти намерены ввести запрет на производство и реализацию сыроподобных продуктов, которые содержат от 50 до 100% растительных жиров. Соответствующие поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» разработал Минсельхоз , сообщают «Известия»

Издание отмечает, что в настоящее время эти «сыры» продаются в магазинах под видом настоящего сыра.

По данным Минсельхоза, в 2017 году в России было реализовано 800 тыс. тонн сыра и сырных продуктов, при этом последние составили четверть объема, который не учитывал сыроподобную продукцию, так как такого термина нет ни в регламенте, ни в федеральном законе.

За это период в Россию ввезли не менее 150 тыс. тонн «сыров», которые на 100% изготовлены из растительных жиров без молока, но расфасовывались и реализовались они под видом молочной продукции.

В министерстве пояснили, что из-за более низкой стоимости такого товара его производители создают недобросовестную конкуренцию на рынке. В частности, снижается востребованность настоящего сырого молока, цена на которое падает, что приводит к снижению эффективность мер государственной поддержки сельхозпроизводителей.