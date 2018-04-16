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В России могут запретить сыроподобные продукты
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В России могут запретить сыроподобные продукты 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Минсельхоз разработал поправки в технический регламент, которые запретят производство и продажу сыроподобных продуктов. Об этом пишет газета «Известия».
"В России хотят запретить производство и продажу сыроподобных продуктов, которые содержат от 50 до 100% растительных жиров. При этом в магазинах такой товар продается под видом настоящего сыра, хотя таковым не является. Для того, чтобы ввести ограничение, Минсельхоз разработал поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщает издание.
Как стало известно, в прошлом году в России было реализовано 800 тыс. тонн сыра и сырных продуктов. Последние составили четверть объема, который не учитывал сыроподобную продукцию.
По данным Минсельхоза, за указанный период в Россию ввезли не менее 150 тыс. тонн сыров, которые на 100% изготовлены из растительных жиров без молока, но расфасовывались и реализовались они под видом молочной продукции.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил запретить использовать сухое молоко при производстве сыра.
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