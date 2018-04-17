Азиатские индексы торгуются в основном в минусе

Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 на 8:25 мск просел на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 828,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,28% до 30 231,84, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,56% до 3 093,59 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,08% — до отметки 3 499,67. Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,24% до 2 451,61 пункта.

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