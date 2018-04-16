Д. Медведев подписал документ о требовании к заказчикам создавать заявки на участие в конкурсе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ об установке требований к заказчику обеспечить заявки на участие в конкурсе, бюджет контракта которого превышает более 1 млн руб. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн руб., заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе. Цель принятого решения — ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.