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Д. Медведев подписал документ о требовании к заказчикам создавать заявки на участие в конкурсе
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Д. Медведев подписал документ о требовании к заказчикам создавать заявки на участие в конкурсе 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ об установке требований к заказчику обеспечить заявки на участие в конкурсе, бюджет контракта которого превышает более 1 млн руб. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Установлено, что, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн руб., заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе. Цель принятого решения — ограничить участие в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг», — говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.
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