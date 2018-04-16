России грозят новые санкции. Что будет с рублем?

США обещают России новые санкции. Как отреагирует рубль, что ждать инвесторам?

Никки Хейли. Уже сегодня США могут ввести новые санкции в отношении России, об этом в эфире телеканала CBS News заявила постпред США при ООН

Вот, что она сказала: "Cанкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они затронут все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия".

Ранее в субботу появилась информация о том, что Штаты готовят новые санкции.

Угроза новых ограничений вполне реальна, но важно то, как отреагирует российский рынок, в первую очередь валютный. Сегодня трейдеры будут отыгрывать и ту военную эскалацию в Сирии , которая произошла в выходные.

Стоит сказать, что бомбардировка Сирии со стороны США и союзников прошла намного более спокойно, чем того ожидали многие эксперты. Никаких столкновений с российской стороной не было, более того, нет даже пострадавших в результате атаки.

В этом плане рынке вздохнули с облегчением. Это видно прежде всего по рынку нефти. На опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке спекулянты задрали котировки смеси Brent, однако сегодня с самого открытия электронных торгов цены идут вниз, теряя около 1%.

И хотя котировки находятся вблизи максимумов с 2014 г., рубль находится под серьезным давлением. Причина как раз в угроз санкций.

На индикативной сессии российская валюта теряет к доллару и евро примерно по 1,8%.

Очевидно, монетарные власти никаких действий предпринимать не будут, поэтому спекулянты могут чувствовать себя спокойно. Можно предположить, что и на фондовом рынке сегодня будут царить негативные настроения.

Формулировка США о санкциях за поддержку Асада очень размыта. Сложно понять, по каким компаниям и лицам они могут ударить. Если это будут публичные компании, имеющие листинг на биржах, то покупок на рынке РФ мы вообще можем долго не увидеть. Кто захочет рисковать деньгами, если буквально каждую неделю любую компанию могут обложить санкциями.

Впрочем, нежно еще дождаться этих самых санкций и понять, что это такое. Возможно, паника, которая будет в начале торгов, сменится на оптимизм и сегодня российский фондовый и валютный рынок продемонстрируют минимумы, во всяком случае локальные.

Добавим, что мировые рынки сегодня также чувствую себя негативно, в плюсе только фьючерсы на американские индексы. В Азии же, в частности в Китае , довольно сильное падение — индексы теряют по 1,5%. В Японии Nikkei 225 в символическом плюсе, а корейский KOSPI торгуется без видимых изменений.