Строительство моста через Волхов не начнётся без средств Минфина РФ

Старый мост через реку Волхов в Киришах находится в аварийном состоянии, а его единственный дублер расположен в 300 км.

По проектной смете мост будет иметь две полосы движения 80 км/ч. Стоимость объекта составит 4,3 млрд рублей.