Строительство моста через Волхов не начнётся без средств Минфина РФ 

Старый мост через реку Волхов в Киришах находится в аварийном состоянии, а его единственный дублер расположен в 300 км.
По информации Коммерсанта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой выделить средства из федерального бюджета на строительство моста через Волхов в Киришах.
По проектной смете мост будет иметь две полосы движения 80 км/ч. Стоимость объекта составит 4,3 млрд рублей.
Получат ли областные власти федеральную поддержку на строительство моста, станет известно после принятия бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В Минфине заявили, что формирование бюджета начнётся только в мае, более подробная информация о выделенных средствах появиться в сентябре, а в ноябре все должно быть одобрено.