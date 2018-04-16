Ещё
Строительство моста через Волхов не начнётся без средств Минфина РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Строительство моста через Волхов не начнётся без средств Минфина РФ 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Старый мост через реку Волхов в Киришах находится в аварийном состоянии, а его единственный дублер расположен в 300 км.
По информации Коммерсанта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой выделить средства из федерального бюджета на строительство моста через Волхов в Киришах.
По проектной смете мост будет иметь две полосы движения 80 км/ч. Стоимость объекта составит 4,3 млрд рублей.
Получат ли областные власти федеральную поддержку на строительство моста, станет известно после принятия бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В Минфине заявили, что формирование бюджета начнётся только в мае, более подробная информация о выделенных средствах появиться в сентябре, а в ноябре все должно быть одобрено.
Ivyborg.ru: последние новости
Финляндия официально разрешила строить "Северный поток-2" Что будет с ценами после обвала рубля? Сын Скрипаля умер в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты442
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России752
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса44
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение