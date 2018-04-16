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Главы МИД Китая и Японии выступили за защиту принципов ВТО
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Главы МИД Китая и Японии выступили за защиту принципов ВТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Министры иностранных дел Китая и Японии Ван И и Таро Коно во время проведенной в воскресенье в Токио встречи выступили в защиту экономической глобализации и принципов свободной торговли, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
"Необходимо сообща продвигать процесс региональной интеграции, содействовать трехстороннему сотрудничеству между Китаем, Японией и Южной Кореей, чтобы дать новый толчок экономическому сотрудничеству в Восточной Азии. Необходимо защищать экономическую глобализацию и международную систему свободной торговли, общими усилиями строить сообщество общей судьбы", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Коно, по информации китайского МИД, выразил готовность японской стороны защищать принципы свободной торговли.
"Япония готова защищать международную систему свободной торговли с принципами ВТО в качестве ее основы, поддерживать тенденцию роста мировой экономики и содействовать региональному экономическому сотрудничеству", — заявил Коно.
Заявление двух министров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.
Ван И 15 апреля прибыл с официальным визитом в Японию. Визит главы МИД КНР продлится три дня до 17 апреля. В понедельник он примет участие в "Японо-китайском экономическом диалоге", который пройдет в Токио после восьмилетнего перерыва.
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