Главы МИД Китая и Японии выступили за защиту принципов ВТО

Министры иностранных дел Китая Японии Ван И и Таро Коно во время проведенной в воскресенье в Токио встречи выступили в защиту экономической глобализации и принципов свободной торговли, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Необходимо сообща продвигать процесс региональной интеграции, содействовать трехстороннему сотрудничеству между Китаем, Японией и Южной Кореей, чтобы дать новый толчок экономическому сотрудничеству в Восточной Азии. Необходимо защищать экономическую глобализацию и международную систему свободной торговли, общими усилиями строить сообщество общей судьбы", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Коно, по информации китайского МИД, выразил готовность японской стороны защищать принципы свободной торговли.

"Япония готова защищать международную систему свободной торговли с принципами ВТО в качестве ее основы, поддерживать тенденцию роста мировой экономики и содействовать региональному экономическому сотрудничеству", — заявил Коно.

Заявление двух министров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.

Ван И 15 апреля прибыл с официальным визитом в Японию. Визит главы МИД КНР продлится три дня до 17 апреля. В понедельник он примет участие в "Японо-китайском экономическом диалоге", который пройдет в Токио после восьмилетнего перерыва.