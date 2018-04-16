Ещё
Рубль вступил в полосу сильных колебаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Рубль вступил в полосу сильных колебаний 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сегодня рубль имеет шансы несколько укрепиться к доллару и евро на фоне утренних торгов, считает финансовый аналитик Борис Белкин. Однако уже к середине дня утренний позитив может быть растерян, предположил эксперт в разговоре с "Российской газетой".
Причина — в новом витке санкций, о котором США объявят как раз сегодня. Да, с одной стороны, предполагается, что они будут касаться конкретных компаний, которые, по мнению Нового Света, поставляли в Сирию технологии, способствующие изготовлению химического оружия. То есть напрямую экономической "повестки" не касаются.
Но, с другой стороны, мировые инвесторы опасаются ответных мер, особенно после сообщений о том, что Россия может ввести санкционные ограничения на торговых партнеров. В результате рубль немного просядет к доллару.
И в целом можно говорить, что в ближайшее время нас ожидает гораздо больший диапазон колебаний курса национальной валюты к доллару и евро, чем тот, к которому уже привык рынок.
В пятницу рубль укрепился к доллару и евро в рамках утренних торгов и продолжил позитивную тенденцию вечером.
При этом национальную валюту в текущий момент можно назвать отвязавшейся от нефти, которая серьезно растет на новостях из Сирии. А рубль из-за них, напротив, падает, увлекаемый вниз санкционными моментами.
Официальный курс доллара на сегодня, 16 апреля, составляет 61 рубль 43 копейки (ослабление на 64 копейки). За один евро дают 75 рублей 75 копеек (ослабление на 1 рубль 1 копейку).
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
Российская Газета: последние новости
ЦБ РФ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс Банка" и НКО "Лидер" Президент, правительство, Госдума и Совфед отчитались о доходах В Кремле отчитались о доходах и расходах за 2017 год
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты442
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России752
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса44
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение