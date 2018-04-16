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Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют»
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Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал экономическую стратегию России и Китая «неприемлемой», раскритиковав страны за снижение курса национальных валют по отношению к доллару.
"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!", —сообщил он в своем Twitter.
В начале 2017 года Министерство финансов России начал скупать валюту на внутреннем рынке для того, чтобы сократить зависимость рубля от цен на нефть. На эти цели расходуют средства от продажи энергоресурсов.
В 2015 году Народный банк Китая резко ослабил юань к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), это потрясло мировые фондовые рынки. Затем последовали еще три волны девальвации: зимой 2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67) и в октябре 2016 года.
Сейчас китайская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару США.
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