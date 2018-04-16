ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. КНР готова к развитию экономического сотрудничества с Японией и хочет углубить диалог между Пекином и Токио в рамках концепции «Один пояс — один путь». Об этом в понедельник в Токио заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Мы хотим углубить диалог [в рамках концепции «Один пояс — один путь»]", — приводит его слова агентство Киодо. Ван И возглавляет китайскую делегацию, которая принимает участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне. В понедельник у Ван И также ожидается встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции «Экономического пояса Шелкового пути» (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и «Морского Шелкового пути», которые являются частями инициативы «Один пояс — один путь». Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.