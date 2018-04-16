Цена на энергетический уголь в Китае осталась неизменной

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — Цена на энергетический уголь в Китае осталась неизменной в недельном выражении благодаря увеличению запасов угля в крупных портах.

Как показывает китайский официальный угольный индекс цен на энергетический уголь Bohai-Rim Steam-Coal Price Index, основанный на ценах на уголь на восточном побережье Китая, цена на энергетический уголь составила 570 юаней /около 90 долларов США/ за тонну, сохранившись на уровне предыдущей недели.

В аналогичный период 2017 года цена на энергетический уголь составляла 603 юаня за тонну.

По мнению аналитиков, стабильность цен на уголь в стране была обеспечена за счет устойчивых поставок и запасов угля.

На данный момент угольные запасы в трех главных портах для транспортировки угля, включая Циньхуандао и Таншань, достигли 21 млн тонн, а на шести крупных теплоэлектростанциях, работающих на угле, — 14 млн тонн, чего достаточно для удовлетворения потребительского спроса на целый месяц.

Рост цен на уголь оставался сдержанным с февраля, поскольку наступление тепла обусловило уменьшение использования угля.

Китай стремится к сокращению избыточных производственных мощностей в угледобывающем секторе. В этом году в стране планируется устранить 150 млн тонн мощностей. -0-