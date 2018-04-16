Министр коммерции КНР Чжун Шань провел переговоры с министром экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко

Токио, 15 апреля / Синьхуа / — Министр коммерции КНР Чжун Шань сегодня здесь встретился с министром экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Чжун Шань отметил, что в ноябре прошлого года лидеры двух стран пришли к важному консенсусу об улучшении и развитии китайско-японских отношений, в торгово-экономическом сотрудничестве Китая с Японией проявились стабилизация и возобновление роста. В 2017 году объем двусторонней торговли вновь вернулся к 300 млрд долларов США, ускорилось возобновление роста японских инвестиций в Китае. Китай увеличил инвестиции в новые экономические форматы Японии, включая трансграничную электронную коммерцию, мобильные платежи и экономику совместного использования, количество посетивших Японию туристов из континентальной части Китая превысило 7,3 млн человек, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 15 проц. В этом году исполняется 40 лет с начала проведения в Китае политики реформ и открытости, а также 40 лет с подписания Китайско-японского договора о мире и дружбе. Сторонам необходимо совместно реализовать консенсусы лидеров двух стран, укреплять практическое сотрудничество в важных сферах, направлять двусторонние торгово-экономические отношения к росту качества, увеличению эффективности и совершенствованию.

Чжун Шань внес шесть предложений по углублению торгово-инвестиционного сотрудничества Китая и Японии. Во-первых, активная реализация важного консенсуса лидеров двух стран о китайско-японском сотрудничестве на рынках третьих сторон в рамках «Пояса и пути»; во-вторых, реальные шаги по совместной поддержке многосторонней торговой системы, решительное противодействие торговому протекционизму; в-третьих, усиление двустороннего сотрудничества в сферах, включающих высококачественное производство и инновации; в-четвертых, приглашение японской стороны к участию в первой Китайской международной импортной ярмарке; в-пятых, укрепление двустороннего сотрудничества в торговле услугами; в-шестых, ускоренное продвижение переговоров по зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Республикой Корея /РК/, прилолжение усилий для как можно скорейшего достижения современного, всестороннего и высококачественного Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/.