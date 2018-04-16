Олигархам создадут уютные офшоры прямо в России

Офшорную зону на острове Русский можно и нужно создавать, но для всех компаний, а не только для тех, кто попал под санкции, считает уполномоченный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

«В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и не правильно», — добавил он. По словам чиновника, у такой территории должен быть особый режим, и необходимо оценить все возможные риски, но также следует учесть, что ситуация в мире изменилась, и правила в российской экономике должны меняться вслед за глобальными тенденциями.

О планах российского правительства создать местные офшоры для попавших под санкции олигархов, сообщили ранее «Ведомости» . Помимо дальневосточного острова Русский в качестве потенциального кандидата на этот статус назывался также остров Октябрьский в Калининградской области

По данным издания, предложенный кабинетом министров проект подразумевает перенос зарубежных офшоров в Россию с сохранением их структуры и правовой формы, а также дает им право претендовать на статус международной предпринимательской компании. Налоги с резидентов таких зон будут взиматься только от доходов, полученных в России.

Поправки могут быть приняты уже в весеннюю сессию после доработки и согласования со всеми профильными ведомствами.

Хорошее забытое старое

В России уже был опыт создания внутренних офшоров, и ничего хорошего из этого не вышло — ни для экономики в целом, ни для тех регионов ( Калмыкия , Чукотка), где действовали эти особые зоны, напоминают опрошенные «Ридусом» эксперты.

«Там крупные компании, прежде всего олигархические, такие, как ТНК, Сибнефть, ЮКОС оптимизировали налоги. Эффективная ставка налога на прибыль тогда была намного меньше у них, чем в законах. Одно из достижений путинской экономической политики, что от этого отказались. Возвращаться к этому, я считаю, практика очень вредная и порочная», — категоричен директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Создать особые условия для всех все равно не получится, охлаждает пыл «кремлевских мечтателей» профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Кто же откажется приобщиться к налоговым льготам? Но если российские компании поголовно ринутся в оффшоры, государственный бюджет изрядно похудеет.

«В период кризиса налоговое обременение является ограничением для восстановления экономики. Но офшоры не смогут быть той волшебной палочкой, которая позволит одновременно и помочь бизнесу, и не ухудшить состояние государственного финансирования», — предупреждает эксперт.

И уж если заботиться о поддержке всего российского бизнеса, зачем тогда вообще создавать какие-то особые зоны? Не проще ли ввести разумные налоговые льготы по всей территории страны, хотя бы просто не увеличивать и без того тяжелое фискальное бремя, и сделать доступным дешевое кредитование?

Так что совершенно очевидно, что в любом случае попасть в офшоры смогут лишь избранные компании. И определять самых достойных будут чиновники, которые не несут никакой ответственности за результаты своего выбора. Это, во-первых, откроет новую поляну для коррупции, а во-вторых, еще больше ухудшит конкурентную среду в российской экономике.

Экономическая диверсия

Если офшоры для всех — не лучшая идея, то исключительные условия для определенных фигурантов санкционных списков просто экономическая диверсия, считают эксперты. Пока говорить о том, что правительство поддерживает «Русал» за счет простых россиян неправильно, этим занимаются госбанки, отмечает Разуваев. Но в случае создания оффшоров олигархов действительно спасут за счет бюджетников и пенсионеров, полагает он.

Безусловно, для самих компаний дополнительные государственные вливания и преференции способны оказать достаточно существенное положительное влияние. Нужно только понимать, что любые налоговые льготы в рамках помощи миллиардерам лягут на плечи налогоплательщиков.

Пока никто не может ответить на вопрос, чем же эти офшоры будут отличаться от условий для всех остальных бизнесов России, которые уже который год испытывают те же самые негативные воздействия, но только со стороны отечественного Минфина ЦБ . Первый настойчиво продвигает тему повышения налоговой нагрузки, второй крайне неохотно снижает ключевую ставку, делая кредиты запредельно дорогими.

«И вот, собственно, в этих условиях, неблагополучных для российского бизнеса, мы начинаем обсуждение для создания благоприятных условий отдельным компаниям. Насколько это разумно вне контекста экономической стратегии развития России в целом? Мы говорим, что у нас в приоритете цифровая экономика, при этом все финансы, видимо, планируем инвестировать в алюминий», — иронизирует Ордов.

И можно только удивляться, насколько эти планы расходятся с заявленными неоднократно направлениями поддержки малого и среднего бизнеса, добавляет эксперт.

Цена спасения

Для частного бизнеса не должно быть разделение на людей, которые имеют возможность запустить свою руку в государственные финансы, и на тех, кому ровно в тех же условиях придется обанкротиться, уверен Ордов. И непонятно, почему надо поддерживать 60 тысяч работников «Русала» за счет 140 миллионов других сограждан. Вполне вероятно, государству просто стоит призадуматься о тех мерах поддержки безработных, которые уже существуют в рамках действующего законодательства.

«Должен быть здравый смысл. Все-таки мы живем в рыночной экономике. Почему государство и мы с вами должны скидываться на то, что подержать частные бизнес-интересы человека, который нас пытается шантажировать рабочими местами? — недоумевает экономист. — Давайте тогда скажем, что у нас не рыночная экономика, и просто заберем у Дерипаски его бизнес, если он не может им управлять. Надо обанкротить «Русал» и забрать в пользу государства все заводы».

По словам эксперта, это не означает, что государство должно становится постоянным собственником. Он ссылается на опыт США, где во время кризиса 2007−2008 годов банки, например, временно переходили в собственность государства. То есть государство в обмен на свою поддержку забирает акции компании на год-два, а после стабилизации положения, когда компания становится финансово устойчивой, государство ее продает.