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Биткоин потерял звание самого безопасного актива
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Биткоин потерял звание самого безопасного актива 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Нестабильность на экономическом рынке привела к резкому росту цен на золото. При этом курс биткоина поступательно сдает свои позиции.
Звание самого безопасного актива перешло от биткоина к золоту.
На настоящий момент цена золота дошла до 1369,4 долларов за унцию, что является максимальным показателем с августа 2016 года.
Подобный рост обусловлен нестабильностью валютных рынков, вызванных рядом причин, в том числе и угрозами Дональда Трампа нанести удар по Сирии.
«Сейчас я ставлю на золото. Золото отбирает у биткоина звание ключевого защитного актива, поскольку биткоин слишком много потерял за последние два месяца», — заявил директор по стратегии на валютных рынках инвесткомпании BK Asset Management Борис Шлосберг в эфире телеканала CNBC.
Он добавил, что многие инвесторы уже не верят в биткоин и остерегаются, что этот «мыльный пузырь» может вскоре лопнуть.
Начиная с января текущего года биткоин потерял 40 процентов собственной стоимости. И хотя на данный момент его курс вырос до восьми тысяч долларов, таким образом он всего лишь восстановил свои позиции.
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