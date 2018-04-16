Спор о газопроводе. Как на Украине делают политику на газе

Конфликт вокруг российского газа тлеет между Россией Украиной уже давно и отражается на всей Европе. Было время, когда за угрозами следовали действия. Так для некоторых стран ЕС на несколько недель перекрывали газовый кран. Как с помощью газа делают политику, свидетельствует опыт Украины.

В январе 2009 года тогдашний украинский премьер-министр Юлия Тимошенко вышла к прессе. Она объявила о конце российско-украинской газовой войны — не первой, но на тот момент самой тяжелой. Глядя на тогдашнего российского премьер-министра Владимира Путина , она сказала:

«Переговоры были действительно трудными. Но мы пришли к соглашению. Скоро будут подписаны все документы о транзите газа и о нашем импорте газа. И тогда возобновятся все транзитные поставки из России в Европу. С моей точки зрения, сегодняшний день прошел довольно плодотворно».

Однако мрачное выражение лица Юлии Тимошенко говорило, что это не так. Договор накладывал на ее страну тяжелое финансовое бремя. Украине приходилось теперь платить за российский газ вдвое больше, чем раньше. На новую базовую цену — 450 долларов США за 1000 кубометров газа — Украина получила лишь временную скидку.

До сих политические противники Юлии Тимошенко ставят ей в вину тот договор. Вот что сказал об этом недавно премьер-министр Владимир Гройсман : «Тогда стороны договорились о цене, не соответствующей рынку. Просто один человек взял и подписал документ, по которому цена стала 450 долларов. И все участники процесса на этом заработали, положили что-то в собственный карман».

Это обвинение ничем не доказано и не учитывает тогдашнюю ситуацию: Юлия Тимошенко оказалась тогда припертой к стене. Зима выдалась холодная, Россия прекратила поставки газа, Юлия конфликтовала с украинским президентом Виктором Ющенко , а страны Европейского союза требовали соблюдения договоров о поставках. Украинские наблюдатели считают, что Россия наказала Украину за то, что та после 2004 года, после так называемой Оранжевой революции, повернулась в сторону Запада.

Крыму. С российской точки зрения, процесс выглядит по-другому: Москва считала, что она вправе вести с Украиной жесткие переговоры, ведь та ослабила когда-то очень крепкие связи со своим соседом. После того как в Киеве в 2009 году пришел к власти пророссийский президент Виктор Янукович , цена на газ для Украины опять значительно снизилась. Виктор Янукович в свою очередь продлил договор об аренде базы для российского Черноморского флота в Севастополе

Следующий российско-украинский газовый конфликт возник в 2014 году и был тесно связан с политикой. Россия аннексировала полуостров Крым и отменила обговоренную Виктором Януковичем скидку. Кроме того, Россия потребовала от Киева выплатить старые долги. Ведь Украина после бегства Януковича вновь обратила взоры на Запад.

Лишь после того как в дело вмешался ЕС, Владимир Путин смог сообщить о временном решении проблемы: «Мы с украинскими партнерами договорились возобновить поставки, как минимум на зимнее время. Но мы, как и раньше, настаиваем на предоплате. Вы же знаете, что совсем недавно мы предоставили Украине кредит в размере трех миллиардов долларов».

С того времени Украина пытается покрыть свои потребности в газе другими способами. Она покупает российский газ больше не в Москве, а у своих западных партнеров, которые получают газ из России. Но, как опасаются украинские эксперты, это будет технически невозможно, если газ больше не будет идти на Запад через Украину. Тогда, как говорят в Киеве, Украине вновь придется отправиться на поклон в Москву.