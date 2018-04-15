Укрепление рубля — ждать осталось не долго?

Рынок и рубль в понедельник, 16 апреля, не заметят ракетных бомбардировок США по Сирии . Эксперты считают, что ожидания были худшими. В пятницу, 13 апреля, доллар стоил 62, евро около 76,5. Рубль по-прежнему игнорировал рост нефтяных котировок, которые поднялись к максимумам с 2015 года. Сейчас баррель марки Brent стоит более 72,5 доллара.

Александр Крапивко портфельный менеджер «То, чего боялся рынок, не произошло. Рынок боялся того, что ответят. Та информация, которая доходит уже после удара, говорит о том, что произошло даже не то, что меньше того, что рынок боялся, а меньше нормального сценария. То есть все было согласовано, материальные активы были убраны. Нанесли, сбили, сколько сбили, никто никогда не узнает. Как говорится, все сохранили лицо. Это из позитива. Поэтому, скорее всего, рынок, если и упадет, то не сильно сразу, а потом, скорее всего, будет это отыгрывать. Нефть, скорее всего, упадет, потому что все прекрасно понимают, что продолжения не будет, рубль будет укрепляться, потому что рост нефти к укреплению рубля не вел. Нефть будет в районе 68-70. 58 мы уже не увидим, но — район 61-64 — вот в этом коридоре его будет болтать. Но наши облигации все-таки являются очень лакомым куском для инвесторов на рынке с фиксированным доходом, поэтому и вот тот отток и бегство, которое мы видели всю эту неделю, оно, наверное, остановится на следующей неделе, и у рубля будет шанс укрепиться».

Николай Солабуто управляющий директор УК «Финам Менеджмент» «В пятницу было чувство, что инвесторы хотели покупать доллар. Я думаю, что в понедельник они это сделают. Вопрос, насколько сильно вырастет доллар, — это уже второй вопрос. Мне это не говорит о том, что они собираются паниковать, они собираются ждать доллар гораздо выше, нет, просто они хотят какое-то время побыть в иностранной валюте. И это уже, наверное, вопрос к политике. Возвращение на уровень 58-60 за доллар произойдет скоро, если полторы-две недели — это скоро. Майские праздники как раз через две недели наступят, это как раз, скорее всего, мы к майским на 58 и придем».

Официальный курс доллара сейчас — 61 рубль 43 копейки, евро — 75 рублей 75 копеек.