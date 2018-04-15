Рынок форекс: анонс событий на 16–20 апреля

Investing.com — На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к развитию геополитической ситуации на фоне роста напряженности между США Россией после ракетного удара по Сирии и введения новых американских санкций против России.

В пятницу курс доллара изменился незначительно против корзины других валют на фоне неопределенности инвесторов относительно военного удара по Сирии.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии пятницы торговался на позиции 89,51. Индекс доллара за неделю снизился на 0,31%.

Курс доллара незначительно вырос против иены — курс пары USD/JPY снизился до 107,37, отыграв предыдущий рост. За неделю пара USD/JPY опустилась приблизительно на 0,42%.

К завершению торгов в пятницу доллар изменился незначительно против швейцарского франка: пара USD/CHF торговалась на позиции 0,9622. За неделю доллар подорожалпротив швейцарского франка на 0,3%.

Спрос на швейцарский франк и японскую иену всегда растет во времена политической нестабильности или турбулентности на рынках. Снижение курса валют «тихой гавани» указало на уменьшение опасений инвесторов после нестабильной недели, характеризовавшейся ростом напряженности в Сирии и опасениями о торговом конфликте США с Китаем.

Курс евро остался стабильным в пятницу: пара EUR/USD торговалась на позиции 1,2330. В четверг евро подешевел на 0,32%, прервав четыре дня роста подряд.

За неделю европейская валюта подорожала на 0,48% после заявлений чиновников ЕЦБ , которые возродили прогнозы о том, что Европейский центробанк собирается нормализовать монетарную политику.

Фунт подорожал против доллара: пара GBP/USD торговалась на позиции 1,4238 после того, как в пятницу повысилась до максимума за десять недель 1,4297 на фоне фоне прогнозов о том, что Банк Англии повысит процентную ставку уже в мае.

Курс фунта вырос до максимума за девять месяцев против евро: пара EUR/GBP снизилась до минимума сессии 0,8628, перед тем как к завершению торгов восстановиться до 0,8662.

В пятницу курс российского рубля оставался стабилен относительно доллара: пара USD/RUB торговалась на позиции 62,0141. За неделю курс доллара против рубля повысился на 6,63%.

Кроме развития геополитических и торговых конфликтов на следующей неделе инвесторы будут следить за экономическими отчетами, самыми важными из которых станут отчет по объему розничных продаж в США и данные по экономическому росту Китая за первый квартал.

Также будут внимательно проанализированы данные по инфляции в Великобритании, которые позволят получить свежие указатели на дальнейший курс монетарной политики.

Понедельник, 16 апреля

В Вашингтоне стартуют весенние сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка

Швейцарии будет опубликован отчет по индексу цен производителей.

В США выйдут экономические данные, включая отчеты по объему розничных продаж и производственной активности в регионе Нью-Йорка

Президент ФРБ Атланты Рафаэл Бостик выступит в Алабаме.

Вторник, 17 апреля

Резервный банк Австралии опубликует протокол прошлого заседания комитета по денежно-кредитной политике.

В Китае выйдут данные по ВВП в первом квартале, а также отчеты по инвестициям в основной капитал и по промышленному производству.

В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

Институт ZEW опубликует отчет по настроениям потребителей в Германии.

Канада опубликует отчет по объему продаж производственных товаров.

В США будут опубликованы отчеты по объему строительства новых домов, по числу выданных разрешений на строительство и по объему промышленного производства.

Среда, 18 апреля

Великобритания опубликует данные по инфляции.

В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.

Банк Канады огласит свое решение о значении процентной ставки, а также опубликует заявление по денежно-кредитной политике. После оглашения решения свою пресс-конференцию проведет президент центробанка Канады.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит на мероприятии в Нью-Йорке, а заместитель председателя ФРС Рандал Кварлс — в Вашингтоне.

Четверг, 19 апреля

В Австралии будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В Великобритании выйдут сведения по объему розничных продаж.

В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и по деловой активности в производственном секторе Филадельфии.

Запред ФРС Лаел Брейнард и зампред ФРС Рандал Кварлс должны посетить разные мероприятия в Вашингтоне.

Пятница, 20 апреля

Канада завершит неделю публикацией данных по объемам розничных продаж и по инфляции.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит на мероприятии в Калифорнии.