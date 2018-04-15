Ещё
Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,90%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,90% 

Investing.com Россия 16 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов строительства, СМИ и инвестиций в промышленность.
На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 1,90%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Nama chems co (SE:2210), которые подорожали на 1,74 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 19,18. Котировки Alsorayai group (SE:1213) выросли на 1,42 п. (9,97%), завершив торги на уровне 15,66. Бумаги Astra industry (SE:1212) выросли в цене на 1,81 п. (9,97%), закрывшись на отметке 19,96.
Лидерами падения стали акции HSBC Amanah Saudi 20, цена которых не изменилась на 0,00 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 30,35. Акции Falcom Petrochemical не изменились на 0,00 п. (0,00%), закрывшись на уровне 29,80, а Musharaka REIT (SE:4335) выросли в цене на 0,01 п. (0,12%) и завершили торги на отметке 8,61.
На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (184) превысило количество закрывшихся в минусе (2).
Котировки акций Astra industry (SE:1212) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,97%, 1,81 п., и завершили торги на отметке 19,96.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,39%, или 0,26, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,76%, или 0,55, до $72,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,44%, или 5,90, до отметки $1.347,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,01% до 4,6243, а котировки USD/SAR упали на 0,02%, достигнув отметки 3,7496.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,51.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,08% Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,03% Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США609
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии276
США накажут Россию за поддержку Асада266
Ракеты Трампа подстрелили рубль370
Подписчики ополчились на Галкина40
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение