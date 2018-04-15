Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,90%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов строительства, СМИ и инвестиций в промышленность.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 1,90%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Nama chems co (SE:2210), которые подорожали на 1,74 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 19,18. Котировки Alsorayai group (SE:1213) выросли на 1,42 п. (9,97%), завершив торги на уровне 15,66. Бумаги Astra industry (SE:1212) выросли в цене на 1,81 п. (9,97%), закрывшись на отметке 19,96.

Лидерами падения стали акции HSBC Amanah Saudi 20, цена которых не изменилась на 0,00 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 30,35. Акции Falcom Petrochemical не изменились на 0,00 п. (0,00%), закрывшись на уровне 29,80, а Musharaka REIT (SE:4335) выросли в цене на 0,01 п. (0,12%) и завершили торги на отметке 8,61.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (184) превысило количество закрывшихся в минусе (2).

Котировки акций Astra industry (SE:1212) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,97%, 1,81 п., и завершили торги на отметке 19,96.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,39%, или 0,26, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,76%, или 0,55, до $72,57 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,44%, или 5,90, до отметки $1.347,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,01% до 4,6243, а котировки USD/SAR упали на 0,02%, достигнув отметки 3,7496.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,51.