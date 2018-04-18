Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, нефтепродуктов и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 0,61%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Petro rabigh (SE:2380), которые подорожали на 2,18 п. (7,91%), закрывшись на отметке в 29,75. Котировки Malath (SE:8020) выросли на 0,99 п. (6,36%), завершив торги на уровне 16,56. Бумаги Alujain (SE:2170) выросли в цене на 1,46 п. (5,91%), закрывшись на отметке 26,15.

Лидерами падения стали акции Nat shipping c (SE:4030), цена которых упала на 1,08 п. (3,34%), завершив сессию на отметке 31,25. Акции Budget saudi (SE:4260) поднялись на 1,22 п. (3,15%), закрывшись на уровне 37,55, а Dallah Healthcare Hold Co (SE:4004) снизились в цене на 3,09 п. (2,81%) и завершили торги на отметке 107,00.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (102) превысило количество закрывшихся в минусе (80), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Petro rabigh (SE:2380) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 7,91%, 2,18 п., и завершили торги на отметке 29,75. Котировки акций Alujain (SE:2170) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 5,91%, 1,46 п., и завершили торги на отметке 26,15.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,04%, или 1,36, достигнув отметки $67,88 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,75%, или 1,25, до $72,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,46%, или 6,20, до отметки $1.355,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,12% до 4,6444, а котировки USD/SAR повысились на 0,00%, достигнув отметки 3,7501.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,24.