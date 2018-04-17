Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, нефтепродуктов и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 0,57%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi paper (SE:2300), которые подорожали на 0,86 п. (9,90%), закрывшись на отметке в 9,55. Котировки Al alamiya (SE:8280) выросли на 2,47 п. (8,54%), завершив торги на уровне 31,40. Бумаги Anb Insurance (SE:8011) выросли в цене на 0,53 п. (4,38%), закрывшись на отметке 12,64.

Лидерами падения стали акции Arriyadh dev (SE:4150), цена которых упала на 0,80 п. (3,96%), завершив сессию на отметке 19,38. Акции Zamil ind inv (SE:2240) поднялись на 0,85 п. (3,17%), закрывшись на уровне 26,00, а Sa refineries (SE:2030) снизились в цене на 0,80 п. (1,76%) и завершили торги на отметке 44,60.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (112) превысило количество закрывшихся в минусе (71), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,51%, или 0,34, достигнув отметки $65,88 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,45%, или 0,32, до $71,10 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,67%, или 9,00, до отметки $1.341,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,19% до 4,6347, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7508.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 89,28.