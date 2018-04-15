Минпромторг сформировал основные направления поддержки компаний-экспортеров

14 апреля, в рамках заключительного дня Красноярского экономического форума заместитель Министра промышленности и торговли Георгий Каламанов принял участие в круглом столе «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири». В ходе своего выступления замглавы Минпромторга России рассказал о формировании системы господдержки экспорта, важным звеном которой стала работа Российского экспортного центра.

В 2017 году общий экспорт России составил $357 млрд Рост к уровню 2016 года порядка 25%. Несырьевой экспорт составляет $133,7 млрд, — поделился Георгий Каламанов.

Ирана. Основной причиной опережающей динамики роста он назвал выход на новые рынки, как, например, Кубы

Хочу еще раз акцентировать внимание на нахождении новых рынков сбыта. Кроме того, мы наметили несколько направлений по поддержке компаний-экспортеров — это субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, сертификация, логистика и транспортировка продукции, — подчеркнул замминистра.