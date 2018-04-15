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Минпромторг сформировал основные направления поддержки компаний-экспортеров
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Минпромторг сформировал основные направления поддержки компаний-экспортеров 

Министерство промышленности и торговли РФ 56 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
14 апреля, в рамках заключительного дня Красноярского экономического форума заместитель Министра промышленности и торговли Георгий Каламанов принял участие в круглом столе «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири». В ходе своего выступления замглавы Минпромторга России рассказал о формировании системы господдержки экспорта, важным звеном которой стала работа Российского экспортного центра.
В 2017 году общий экспорт России составил $357 млрд Рост к уровню 2016 года порядка 25%. Несырьевой экспорт составляет $133,7 млрд, — поделился Георгий Каламанов.
Основной причиной опережающей динамики роста он назвал выход на новые рынки, как, например, Кубы и Ирана.
Хочу еще раз акцентировать внимание на нахождении новых рынков сбыта. Кроме того, мы наметили несколько направлений по поддержке компаний-экспортеров — это субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, сертификация, логистика и транспортировка продукции, — подчеркнул замминистра.
В заключении он отметил хорошую динамику роста объемов экспорта в автомобилестроении, железнодорожном машиностроении, сельхозмашиностроение, химической и лесной промышленности, а также обратил внимание участников дискуссии на поддержку Минпромторгом предприятий в части конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности. С докладами на мероприятии также выступили президент ТПП РФ Сергей Катырин, президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев, руководители крупных, средних и малых предприятий Сибири, представители институтов развития и научных центров.
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