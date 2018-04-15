В Китае ожидается быстрый рост потребления возобновляемых источников энергии — доклад BP

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — В Китае быстрыми темпами расширяется потребление возобновляемых источников энергии, среднегодовые темпы роста за период с 2016 до 2040 г. должны составить 9,5 проц., прогнозируется в докладе британской нефтяной компании BP.

В обнародованном в среду в Пекине докладе BP говорится, что к 2040 году на Китай будет приходиться около 31 проц. глобального объема потребления возобновляемых источников энергии.

Согласно докладу, доля угля в энергопотреблении Китая сократится с 62 проц. до 36 проц. к 2040 году, а природного газа — почти удвоится и достигнет 13 проц. к указанному сроку. Предполагается, что доля возобновляемых источников энергии вырастет с 3 проц. в 2016 году до 18 проц. в 2040 году.

В докладе также отмечается, что Китай стремится перейти к более устойчивой модели развития, в связи с чем его структура энергопотребления также нуждается в изменениях. Этому способствует трансформация экономики Китая и его стремление перейти на использование более чистых и низкоуглеродных источников энергии. -0-