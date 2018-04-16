Для «Северного потока-2» взорвут дно Балтийского моря

Перед началом укладки трубопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря необходимо обезвредить 87 различных боеприпасов, находящихся на пути маршрута. Об этом сообщает финское издание Kymen Sanomat.

По требованию властей Финляндии , объекты на морском дне, включая археологические находки, кабели и трубы, нужно защитить или обойти в процессе строительства. Влияние работ по обезвреживанию снарядов на флору и фауну моря должно быть минимизировано.

Оператор проекта — компания Nord Stream 2 — обязана внести залог 70 миллионов евро для покрытия возможного ущерба от расторжения договоренностей и изменения предписаний.

Финляндия 12 апреля выдала окончательное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны для строительства газопровода «Северный поток-2». Протяженность «Северного потока-2» составляет около 1,2 тысячи километров, из них 374 километра — в финских территориальных водах.

Балтийское море одно из самых загрязненных в мире. Также после окончания Второй мировой войны на Балтике практиковалось захоронение устаревших боеприпасов, в том числе химических. В ноябре 2017 года в районе прокладки «Северного потока-2» обнаружили мины и торпеду. В операции по обезвреживанию боеприпасов участвовал малый противолодочный корабль Балтийского флота со специальным оборудованием и группой водолазов, снаряды взорвали на месте.