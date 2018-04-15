Курс проложен: ракеты Трампа подстрелили рубль

Неделя для российской валюты выдалась очень напряженной: курс доллара поднимался на четыре рубля всего за пару дней торгов. Часть банков зафиксировала увеличение спроса на валюту. Волатильность на рынке в ближайшее время продолжится: курс доллара может вырасти до 65 рублей. Однако эксперты предостерегают россиян от необдуманной покупки валюты по завышенной стоимости.

Одной из главных причин падения курса рубля на этой неделе стало расширение санкций США . При этом противостояние с Западом только усиливается, после авиаударов, которые нанесли США и их союзники по Сирии в субботу, 14 апреля, российская валюта также будет чувствовать себя неуверенно.

«Инвесторов очень пугает, что в Сирии может случиться мини-военный конфликт. Валютный курс, естественно, отреагирует на пущенные Трампом ракеты», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

После нескольких кризисов россияне на периоды такой резкой волатильности часто реагируют традиционно — бегут покупать валюту в обменные пункты.

«На бирже объем торгов валютой за прошедшие дни возрос в два раза по сравнению с обычной ситуацией, но в банках агрессивной скупки валюты не было. Это, очевидно, связано как с тем, что население еще хранит запас валюты с 2014-2016 года, так и с тем, что движение все же закончилось, фактически, к середине третьего дня», — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Опросы банкиров подтверждают, что, судя по прошедшей неделе, большинство россиян не так остро отреагировали на падение рубля, как в 2014 году. Как рассказали «Газете.Ru» Сбербанке , на прошлой неделе банк «не фиксировал ажиотажного спроса на валюту».

Впрочем, часть наших сограждан по старинке все же побежали в обменные пункты.

«На прошлой неделе мы столкнулись с увеличением объемов валютно-обменных операций», — отметили «Газете.Ru» в Росгосстрах Банке.

При этом часть россиян смогла успешно выйти из долларовых активов. Так, в банке Росгосстрах заметили, что некоторые валютные вкладчики частично продали валюту для осуществления покупок в рублях.

Но были и те, кто покупал иностранную валюту.

Основная ошибка в периоды волатильности — это паника, которая захватывает граждан, — поясняет управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина.

«В результате паники люди начинают скупать доллары США или евро уже после существенного ослабления рубля, ожидая, что рубль продолжит падение и можно будет продать купленные доллары на пике их стоимости. Такое поведение сегодня — результат предыдущего опыта, когда в 2014 году национальная валюта резко подешевела с 35 рублей до 65 рублей за доллар. Мысли о том, что это может повториться, заставляют граждан покупать валюту, когда рубль уже существенно (на 10-12%) ослаб», — говорит она.

Самым лучшим рецептом от волнений является бивалютная корзина, когда половину сбережений вы держите в долларах или евро, а половину — в рублях, отмечает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

«Более сложной конструкцией является тривалютная корзина, в которой каждой валюте отведена треть портфеля. В обоих случаях падение курса одной валюты компенсируется ростом курсов другой валюты, и стоимость вашего портфеля валют остается постоянной», — советует эксперт.

По словам руководителя департамента развития продаж «БКС Премьер» Павла Свешникова, при формировании валютных накоплений стоит не только покупать валюту в разные моменты, чтобы получить среднюю цену покупки, но и подбирать себе банк с приближенными к биржевым курсами, потому что крупные банки, как правило, закладывают большую маржу на валютообменные операции.

Основной целью должно стать сохранение своих средств, считает Максим Харитонов.

«На пике паники и новостей из Сирии курс доллара доходил до 65 рублей, и наверняка кто-то купил его по такому курсу, а в пятницу он уже котировался на уровне 62 рублей, то есть люди потеряли около 6% стоимости, а с учетом спрэда и комиссий обменных пунктов потери наверняка были еще больше», — отмечает он.

В ближайшие две недели курс действительно будет очень волатильным и может вернуться не только к отметке 65 рублей, но и выше, однако спекулировать на этом гражданам будет сложно, — резюмирует он.

По словам аналитика «Алор брокер» Алексея Антонова, реакция валютного рынка на авиаудар США по Сирии будет сильной, только если за ней последует ответный удар России

При этом, учитывая волатильность, эксперты призывают россиян отказаться от отплаты туров в рассрочку, поскольку курс фиксируется на момент последней оплаты.