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Лондон введет санкции против российских олигархов
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СМИ узнали о планах Британии расширить санкции против российского бизнеса 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Reuters
Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.
"В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании", — заявил газете источник.
Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Мэй пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.
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К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
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