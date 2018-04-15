Лондон введет санкции против российских олигархов

СМИ узнали о планах Британии расширить санкции против российского бизнеса

Власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра.

"В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании", — заявил газете источник.

Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ , если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Мэй пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.